Крупный пожар случился в селе Малый Карамыш Саратовской области

Крупный пожар произошел 24 сентября в селе Малый Карамыш Саратовской области. Как сообщает местное отделение МЧС, очаг возгорания располагался в хозяйственных постройках на Центральной улице. Размер охваченной огнем площади составил 482 квадратных метра, написал «СарИнформ» .

Операция по тушению пожара осуществлялась двумя расчетами противопожарной службы и волонтерами из числа местных жителей. Результатом совместных усилий стало быстрое устранение огня, предотвратив дальнейшее распространение.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания пока остаются невыясненными.