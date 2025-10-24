Воробьев показал фото последствия атаки дрона на многоэтажку в Красногорске

Дрон влетел в квартиру на 14-м этаже многоэтажки в Красногорске на бульваре Космонавтов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале .

«В результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже», — написал он.

По его словам, при взрыве пострадали пять человек, среди них один ребенок. Троих взрослых отправили в Красногорскую городскую больницу с черепно-мозговыми травмами, переломами и осколочными ранениями, а ребенка — в Центр имени Рошаля с вывихом колена и легкими травмами голени.

Как рассказал очевидец в беседе с 360.ru, взрыв был очень сильный. В месте, куда прилетел дрон, сразу появился дым. После происшествия оперативно прибыли экстренные службы.