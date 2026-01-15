Появилось видео с места взрыва в центре МВД в Сыктывкаре

Взрыв прогремел в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По предварительным данным, взорвалась граната, в результате ЧП пострадали девять человек, сообщила пресс-служба Минздрава Республики Коми.

«Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек», — заявили в ведомстве.

Их доставили в больницы, четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Одному человеку, отказавшемуся от госпитализации, оказали помощь на месте.

Всего из здания после взрыва эвакуировали 200 человек. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

По данным МВД, центр работает в плановом режиме. Пожар произошел только в одном корпусе, учебные классы в другом здании не повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после взрыва.