Появилось видео с места взрыва в центре МВД в Сыктывкаре
Взрыв прогремел в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
По предварительным данным, взорвалась граната, в результате ЧП пострадали девять человек, сообщила пресс-служба Минздрава Республики Коми.
«Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек», — заявили в ведомстве.
Их доставили в больницы, четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Одному человеку, отказавшемуся от госпитализации, оказали помощь на месте.
Всего из здания после взрыва эвакуировали 200 человек. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.
По данным МВД, центр работает в плановом режиме. Пожар произошел только в одном корпусе, учебные классы в другом здании не повреждены. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после взрыва.