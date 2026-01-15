При взрыве в Сыктывкаре пострадали слушатели центра профподготовки МВД

Все пострадавшие при взрыве в Сыктывкаре оказались слушателями центра МВД

В результате взрыва в Сыктывкаре пострадавшими оказались слушатели центра профессиональной подготовки МВД. Об этом ТАСС сообщили в главке регионального ведомства.

По информации МВД, центр продолжает деятельность в плановом режиме. Возгорание случилось только в одном корпусе, а учебные аудитории в другом здании не пострадали.

«Все пострадавшие — слушатели центра, являются сотрудниками системы МВД», — заявили в ведомстве.

Взрыв в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошел 15 января, в актовом зале сдетонировало неизвестное устройство. В здании в тот момент проходили строительные работы.

В результате ЧП пострадали девять человек, огонь охватил площадь 340 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать. Следственный комитет по факту взрыва завел уголовное дело по статье о халатности.