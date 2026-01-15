Уголовное дело возбудили после взрыва в учебном центре МВД в Сыктывкаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Республике Коми.

На месте работают следователи и криминалисты.

Министерство внутренних дел подтвердило информацию о происшествии. По данным полицейских, во время взрыва в здании шли занятия с личным составом. После этого загорелась крыша, пожар удалось локализовать.

По информации телеграм-канала Baza, пострадали как минимум девять человек. Площадь пожара составила около 340 квадратных метров. Предположительно, в здании параллельно велись строительные работы. Точная причина случившегося устанавливается.