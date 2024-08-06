Появилось видео с места взрыва в многоэтажке на западе Москвы

Видео 360.ru: к месту взрыва в Москве прибыли саперы, территорию оцепили

Последствия взрыва в многоэтажке на улице Артамонова в Москве попали на видео. Запись оказалась в распоряжении 360.ru.

В жилой квартире взорвался неизвестный предмет. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, обошлось без возгорания.

«Конструкции дома не нарушены», — уточнили в министерстве.

Изначально поступила информация о двоих пострадавших. После источник 360.ru передал, что один человек погиб. Им оказался 62-летний мужчина, у него остались жена и двое взрослых детей.

К месту взрыва в Москве прибыли саперы, территорию оцепили. Открытого горения нет.

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Жильцов двух подъездов эвакуировали. Информация о взрыве газа в доме не подтвердилась.

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