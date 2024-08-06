Стала известна личность погибшего при взрыве в Москве

Источник 360.ru: при взрыве в квартире на западе Москвы умер 62-летний мужчина

При взрыве в квартире на улице Артамонова в Москве погиб 62-летний мужчина. У него остались жена и двое детей, сообщил источник 360.ru.

По его данным, Игорь А. родился в апреле 1962 года. Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО, жил в Москве в доме по улице Артамонова, 7 корпус 2. Источник 360.ru сообщил, что у мужчины остались жена и двое взрослых детей.

Взрыв произошел днем 6 августа в двухкомнатной квартире на втором этаже многоэтажки. Источник 360.ru сообщил, что жильцов второго и третьего подъездов эвакуировали, территорию оцепили. По его информации, пострадали два человека. Спасатели не обнаружили признаков возгорания. На место происшествия вызвали кинологов и взрывотехников.

Конструкции дома не пострадали, заверило МЧС России. Пресс-служба министерства опровергла версию о взрыве газа и заявила, что произошел хлопок из-за неизвестного предмета.