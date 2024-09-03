Появилось видео с места убийства 11-летней девочки в Нижнем Тагиле
Видео 360.ru: к месту убийства девочки в Нижнем Тагиле принесли игрушки
К месту убийства 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле принесли игрушки. Это видно на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.
Автор ролика снял на камеру вход в подвал, где нашли тело девочки. Помимо игрушек, на улице у двери появился портрет школьницы.
Девочка пропала без вести 31 августа, позже ее нашли мертвой в подвале многоэтажки. Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребенка. Мужчина успел сбежать в Москву.
Об исчезновении девочки сообщил ее отец. Он рассказал, что разрешил дочери пойти погулять, но домой она не вернулась. Убитая школьница отличалась отзывчивостью и доброжелательностью, отметила жительница Нижнего Тагила. По ее словам, отец один воспитывал ребенка, так как мать девочки умерла.