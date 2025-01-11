Шесть зебр погибли в Белгородской области при пожаре

В хуторе Чумаки Белгородской области во время пожара погибли шесть зебр. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка», — отметили в министерстве.

Пожар, который распространился на площади 60 квадратных метров, локализовали. На месте происшествия работали 14 специалистов и три единицы техники. Дознаватели МЧС России выясняют причины возникновения пожара.

Ранее крупный пожар начался в Яхроме. Пламя охватило охватило здание на Вокзальной улице. В тушении пожара приняли участие более 40 человек и 11 единиц техники. Пожарным удалось спасти четырех человек.

Продолжает гореть предприятие в Энгельсе. Площадь возгорания сократилась на 80%. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха, отметили «Федерал Пресс».