Появилось видео с места пожара в Москве, где погиб человек

Появились кадры последствий пожара в доме на улице Мытной в Москве. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.
По данным источника, спасатели уже уезжают, огонь потушили.
В результате ЧП погиб один человек и девять пострадали. Огонь разгорелся в двух квартирах дома и на балконе на четвертом этаже. Трое жильцов выпрыгнули из окна во время происшествия. На место оперативно вызвали спасателей, из здания эвакуировали 15 человек.
По данным СМИ, возгорание случилось из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов. Во вспыхнувшей квартире жили курьеры, на снимках из жилища отчетливо видно обугленную двухъярусную кровать. Перед ЧП они решили зарядить устройства прямо в помещении. К тушению огня привлекли 34 сотрудника и 10 единиц техники.
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