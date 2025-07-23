Трое людей выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара в центре Москвы

В Москве на улице Мытная загорелись верхний этаж и кровля 4-этажного жилого дома

В центре Москве загорелись крыша и верхние этажи жилого дома, пострадали несколько человек. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России по Москве.

По данным Telegram-канала Shot, возгорание произошло около 1:30 на улице Мытная. Огонь охватил верхний этаж и кровлю четырехэтажного здания.

В МЧС уточнили, что загорелись две квартиры и балкон на последнем этаже. При этом до прибытия огнеборцев из окна четвертого этажа выпрыгнули три человека, их увезли на машинах скорой помощи.

На данный момент из здания эвакуировали 15 человек. Всего, по данным ведомства, пострадали девять жителей. Тушением занимаются 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.

По данным телеканала РЕН ТВ, предварительно, площадь пожара уже составляет около 60 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.