Один человек погиб в пожаре в жилом доме на улице Мытной в Москве

Скриншот с видео
Фото: Скриншот с видео/Пресс-служба МЧС

В горящей квартире на улице Мытной в Москве пожарные обнаружили погибшего человека. Двух жильцов удалось спасти, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар разгорелся в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже жилого дома. До прибытия спасателей три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа. Сотрудники МЧС вывели из подъезда 15 человек, в пожаре пострадали девять жильцов.

«В ходе проводимых работ огнеборцы спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший», — сообщила пресс-служба МЧС.

В пожаротушении задействовали 34 сотрудника и 10 единиц техники. Пожар локализовали на площади 100 квадратных метров.

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