Один человек погиб в пожаре в жилом доме на улице Мытной в Москве

В горящей квартире на улице Мытной в Москве пожарные обнаружили погибшего человека. Двух жильцов удалось спасти, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар разгорелся в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже жилого дома. До прибытия спасателей три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа. Сотрудники МЧС вывели из подъезда 15 человек, в пожаре пострадали девять жильцов.