Смертельный пожар в квартире в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов

Квартира на улице Мытной в Москве могла вспыхнуть из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов. Об этом заявил источник РЕН ТВ .

Он отметил, что в квартире жили сотрудники службы доставки, они поставили аккумуляторы для самокатов прямо в помещении. На снимках с места ЧП можно разглядеть, что в одной из комнат стоят обугленные двухъярусные кровати.

«Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартином доме на улице Мытная», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.