Смертельный пожар в квартире в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов

Квартира на улице Мытной в Москве могла вспыхнуть из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов. Об этом заявил источник РЕН ТВ.

Он отметил, что в квартире жили сотрудники службы доставки, они поставили аккумуляторы для самокатов прямо в помещении. На снимках с места ЧП можно разглядеть, что в одной из комнат стоят обугленные двухъярусные кровати.

«Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартином доме на улице Мытная», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы/Telegram

В результате происшествия погиб один человек, еще как минимум девять пострадали.

Огонь разгорелся в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже. До прибытия сотрудников МЧС трое выпрыгнули из окна. Из здания эвакуировали 15 человек. При тушении задействовали 34 сотрудника и 10 единиц техники. Пламя локализовали на площади 100 «квадратов».

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