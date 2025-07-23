Квартира на улице Мытной в Москве могла вспыхнуть из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов. Об этом заявил источник РЕН ТВ.
Он отметил, что в квартире жили сотрудники службы доставки, они поставили аккумуляторы для самокатов прямо в помещении. На снимках с места ЧП можно разглядеть, что в одной из комнат стоят обугленные двухъярусные кровати.
«Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартином доме на улице Мытная», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Огонь разгорелся в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже. До прибытия сотрудников МЧС трое выпрыгнули из окна. Из здания эвакуировали 15 человек. При тушении задействовали 34 сотрудника и 10 единиц техники. Пламя локализовали на площади 100 «квадратов».
Смертельный пожар в квартире в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов
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