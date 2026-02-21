Появилось видео с места пожара в ангаре в Балашихе

В Балашихе загорелся ангар. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Пожар произошел в ангаре на улице Автозаводской, огонь охватил площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, произошло обрушение кровли на площади 800 квадратных метров.

Спасатели вынесли из ангара пять газовых баллона. В тушении принимали участие более 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

К полуночи пожар локализовали на площади 1,3 тысячи квадратов.

