В Балашихе загорелся ангар на площади 2,5 тысячи квадратов

В Балашихе Московской области произошел крупный пожар в ангаре площадью около 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание зафиксировали по адресу на улице Автозаводской, 48. Огонь охватил ангар, при этом частично обрушилась кровля на площади около 800 квадратных метров.

Из помещения спасатели вынесли пять газовых баллонов, чтобы предотвратить взрыв. К ликвидации пожара привлекли более 40 человек и 11 единиц техники.

Информацию о пострадавших и причинах возгорания уточняют.

Ранее при тушении пожара в Химках огнеборцы спасли десять породистых кошек. Возгорание произошло в жилом доме, где хозяйка держала редких питомцев — каракалов и бенгальских кошек.