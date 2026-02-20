«Спасибо от усатых-полосатых!» Огнеборцы спасли 10 породистых кошек из пожара в Химках

Огнеборцы спасли 10 редких кошек при тушении пожара в Химках

При тушении пожара в Химках огнеборцы спасли десять породистых кошек. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Мособлпожспас».

Пожар произошел в жилом доме, где хозяйка держала редких питомцев — каракалов и бенгальских кошек.

«Сформировав звено газодымозащитников, огнеборцы оперативно провели разведку, вынесли из горящей пристройки 10 кошек и потушили пожар», — отметили в МЧС.

Спасатели не допустили распространения огня, никто не пострадал.

Ранее пожарные спасли 17 собак в Сибири. Огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки в Кемерове. Эвакуировать всех питомцев помогли сотрудники МЧС России, а люди покинули опасную зону сами.