Появилось видео с места подтопления домов в частном секторе на севере Москвы

К домам в частном секторе на севере Москвы, которые подтопило, трудно подъехать из-за воды. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

Подтопление домов случилось на Дмитровском шоссе. Местами вода доходит до пояса. Спасатели уже отправились на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее МЧС по Забайкальскому краю объявило эвакуацию в Чите: уровень воды в реке поднялся, в районе СНТ «Островок» возникла угроза подтопления. Спасатели оперативно оповестили граждан о вероятных происшествиях.

До этого эвакуацию из-за паводка объявили в Хабаровском крае. После повышения уровня воды в реках Ургал и Чемчуко жилые дома в одном из поселков подтопило.