Эвакуацию из-за паводка объявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за роста уровня воды в реках Ургал и Чемчуко подтопило жилые дома в расположенном рядом поселке. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Новоургальского городского поселения Евгений Стуков.

ЧП произошло в поселке Ургал 1. Уровень воды резко поднялся из-за ливней, в связи с подтоплением жителей призвали эвакуироваться.

«Необходимо принять меры по эвакуации в безопасное место, соберите ценные вещи, документы и теплые вещи», — отметил Стуков в обращении.

Всего из-за паводка подтопило 36 домов. По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, в опасной зоне проживают 87 человек, в том числе 14 детей. От паводков пострадали не только жилые дома, но и дворовые территории и дороги, включая подъезды к поселку.

Ранее уровень воды резко поднялся на реке Ишим в Тюменской области. Волну половодья спровоцировали сбросы из Сергеевского водохранилища.