В частном секторе на севере Москвы подтопило дома

В Москве на Дмитровском шоссе в частном секторе произошло подтопление жилых домов — местами вода доходит до пояса. Об этом сообщил источник 360.ru.

Спасатели выехали на место примерно в 05:00. Уже успели проверить семь домов — пострадавших не нашли.

Ранее сильный дождь подтопил дороги и дома в Забайкальском крае. На 42-м километре автодороги Дарасун ограничили движение. На место ЧП выехали заместитель губернатора и замминистра строительства и дорожного хозяйства.

До этого в Хабаровском крае объявили эвакуацию из-за паводка. Уровень воды в реках Ургал и Чемчуко сильно вырос, подтопило жилые дома в поселке неподалеку. Вода поднялась из-за продолжительных ливней.