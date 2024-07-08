Появилось видео с места обрушения аттракциона с детьми в Дагестане

Видео 360.ru: на месте обрушения аттракциона в Дагестане собралась толпа

На месте обрушения аттракциона с детьми в Дагестане скопилась толпа и началась паника. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое сразу после падения опасной карусели.

На кадрах слышны крики детей и взрослых. Последние поспешили на помощь тем, кто находился на аттракционе.

Очевидцы начали снимать происходящее на камеру. Чудом удалось избежать трагедии, так как карусель буквально завалилась на бок.

В воскресенье, 7 июля, селе Куруш Хасавюртовского района произошло обрушение аттракциона. По предварительной информации, пострадавших нет. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.