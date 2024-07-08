Аттракцион с детьми рухнул в Дагестане
СК и прокуратура проведут проверки из-за обрушения аттракциона в Дагестане
В Хасавюртовском районе обрушились качели вместе с находившимися на них детьми. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.
«Предварительно, 7 июля 2024 года, в селе Куруш Хасавюртовского района произошло падение передвижного аттракциона, в котором находились дети», — сообщили в ведомстве.
Местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.
Предположительно, при происшествии никто не пострадал. Прокуратура проведет проверку и оценит, насколько аттракцион соответствовал требованиям безопасности.
Следственный комитет проведет доследственную проверку, после которой примет процессуальное решение.
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