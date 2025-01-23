Появились первые кадры с места пожара в Клину

На складе в Клину произошел крупный пожар. Пресс-служба МЧС показала первые кадры с места происшествия.

Пламя вспыхнуло в складских помещениях на Волоколамском шоссе на площади 10 тысяч квадратных метров.

На фотографиях ведомства можно увидеть огнеборцев, которые проливают конструкции. Обшивка здания обуглилась и в некоторых местах отвалилась. Кроме того, под воздействием высоких температур искривились железные балки. На одном из снимков на дальнем плане заметно огненное зарево.

В МЧС ранее заявили, что на месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники. Ведомство продолжает наращивать силы и средства.

В пресс-службе прокуратуры Московской области отметили, что ведомство взяло под контроль выяснение обстоятельств случившегося. Причину возгорания установят после проведения пожарно-технической экспертизы.