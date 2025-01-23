Огнеборцы локализовали пожар на складе в Клину

МЧС: пожар в Клину локализовали на площади пять тысяч квадратов

Пожар на складе в подмосковном городе Клин локализовали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Пламя удалось локализовать на площади пять тысяч квадратных метров

Ранее в МЧС отметили, что огонь охватил 10 тысяч квадратов, но спасатели не допустили его дальнейшего распространения. К борьбе с возгоранием в деревне Першутино в окрестностях Клина привлекли 40 человек и 12 единиц техники, но позже ведомство говорило о 100 специалистах и более чем 30 единицах техники. Ликвидацию пламени осложняет высокая пожарная нагрузка внутри складского помещения.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что ведомство контролирует выяснение обстоятельств случившегося и сделает окончательные выводы о причине возгорания после проведения пожарно-технической экспертизы.

Позже пресс-служба МЧС поделилась фотографиями с места пожара, на которых видно, как обуглилась обшивка и погнулись конструкции здания.