Появилось видео с места гибели мужчины с гранатой в Петербурге

В ночь на 29 июля мужчина в Санкт-Петербурге погиб из-за взрыва гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

ЧП произошло ночью на улице Кораблестроителей на Васильевском острове. На кадрах, появившихся в распоряжении 360.ru, видно, что перед взрывом человек упал на газон.

«Следствие установило, что смерть мужчины наступила в результате взрыва неизвестного предмета, который имелся при себе у последнего. Проводится доследственная проверка по факту происшествия», —  отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, специалисты работают на месте происшествия, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Ранее в одной из квартир в Санкт-Петербурге обнаружили тела трех сестер без признаков насильственной смерти. По неуточненным данным, они скончались еще примерно две недели назад.

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