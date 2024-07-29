Состояли в секте. Три сестры в Петербурге умерли при загадочных обстоятельствах

По данным журналистов, в полицию обратился один из местных жителей города. По его словам, он зашел в квартиру своих сестер и обнаружил их мертвыми.

Полицейские оперативно прибыли на указанный мужчиной адрес. В жилище они нашли бездыханных женщин, 35, 29 и 19 лет. Ни телах не было признаков насильственной смерти, обстановка в квартире тоже не вызывала подозрений. По предварительному заключению, они скончались около двух недель назад.

По данным журналистов, девушки два месяца назад добровольно перестали есть. Они не выходили на улицу и не разрешали заходить в свои комнаты. По неуточненным данным, женщины состояли в секте.

Ранее в Петербурге в квартире нашли двух мертвых подростков. Юноша и девушка лежали валетом без признаков жизни. По факту случившегося возбудили уголовное дело.