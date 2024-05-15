Появилось видео с места аварии на ЦКАД | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 15:12 Появилось видео с места аварии на ЦКАД Видео 360.ru: движение на ЦКАД восстановили после ДТП с грузовиком

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Один человек пострадал в ДТП с грузовиком на Центральной кольцевой автомобильной дороге в городском округе Истра. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По предварительной информации, водитель грузовика врезался в металлическую конструкцию с дорожным указателем. Тот рухнул на двигавшуюся в попутном направлении «Ниву». Водитель легковушки получил телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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Из-за аварии движение по трассе было затруднено. Водителям советовали выбирать пути объезда. Однако по данным источника 360.ru, к 15:00 движение на ЦКАД уже полностью восстановили.

Ранее один человек пострадал в ДТП на Можайском шоссе в Москве. Из-за аварии три полосы автомобильного движения перекрыли по направлению в центр.