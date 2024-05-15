Один человек пострадал в ДТП на Можайском шоссе в Москве | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 01:16 Один человек пострадал в ДТП на Можайском шоссе в Москве Freepik

Читать 360 в

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло на Можайском шоссе в Москве. Как сообщил источник 360.ru, в результате аварии пострадал один человек.

Три полосы автомобильного движения перекрыли по направлению в центр. Пострадавшего госпитализировали.

Реклама

Ранее стало известно еще об одной аварии. На востоке Москвы ДТП случилось на Сиреневом бульваре. Там столкнулись грузовик и легковая машина. В легковушке три человека пострадали, двух увезли в детскую Морозовскую больницу, а третьего — в ГКБ № 36.

Также ДТП произошло 9 мая в Ульяновской области. Легковой автомобиль и микроавтобус «Газель» столкнулись рядом с поселком Лощина Чердаклинского района. В итоге скончалась пассажирка маршрутки, еще пятерых человек госпитализировали.