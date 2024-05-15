Опору моста снесли на ЦКАД. На месте ДТП образовалась пробка | 360°

15 мая 2024, 14:00
Опору моста снесли на ЦКАД. На месте ДТП образовалась пробка
Shot: манипулятор снес опору на ЦКАД в Подмосковье, образовалась пробка
На Центральной кольцевой автомобильной дороге в Подмосковье в районе пересечения с Волоколамским шоссе манипулятор снес опору. Движение ограничили в обе стороны, сообщил Telegram-канал Shot.
Авария произошла днем 15 мая на 314-м километре ЦКАД. Стрела манипулятора столкнулась с конструкцией, на которой держались камеры и указатели. Металлическая опора обрушилась на автомобиль «Нива» и перекрыла проезд. Водитель легкового авто, по информации издания, отделался ушибами.
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Движение в районе Волоколамского шоссе остановилось в обе стороны. По данным сервиса «Яндекс Пробки», машины встали на участке от деревни Алексино до Павловского. Затор оценили в 10 баллов.
ДТП с участием трех авто произошло ночью на Можайском шоссе в Москве. Пострадал один человек.
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