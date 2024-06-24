Появилось видео пожара в синагоге после вооруженного нападения в Дербенте

Пожар в синагоге после вооруженного нападения в Дербенте сняли на видео

Очевидец вооруженного нападения в Дербенте снял на видео пожар в местной синагоге. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно горящее здание и поднимающиеся вверх клубы дыма. Автор видео заснял работу полиции, скорой помощи и пожарных. Место ЧП оцепили. На кадрах слышны звуки стрельбы.

Также очевидец показал свой автомобиль, который получил повреждения в результате атаки.

«У меня вообще нет слов. <…> Все разбито», — сказал автор видео.

Глава Общественного совета Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин рассказал, что половина синагоги в Дербенте полностью сгорела. Пожар потушили утром 24 июня, сообщили «Известия».

После вооруженного нападения в Дагестане ввели план «Перехват». По данным Telegram-канала «112», погибли пятеро полицейских.