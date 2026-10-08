В Пензе из-за пожара в высотке эвакуировали 15 человек

Сотрудники МЧС эвакуировали 15 жильцов из многоквартирного дома на улице Яшиной в Пензе. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Очаг возгорания находился на 14-м этаже в однокомнатной квартире, где загорелась мебель. Специалисты установили, что к происшествию привело несоблюдение правил монтажа и использования электрооборудования.

Всего за сутки пожарные подразделения Пензенской области ликвидировали семь возгораний. В пяти случаях горели сухостой и отходы, а в поселке Сура Никольского района расчеты потушили опилки в металлическом баке, вспыхнувшие из-за неаккуратного обращения с огнем.