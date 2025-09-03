Появилось видео перформанса с фекалиями в Сергиевом Посаде
Группа в масках измазала фекалиями прокатные самокаты в Сергиевом Посаде. Видео с вандалами появилось в распоряжении 360.ru.
Злоумышленника в Сети назвали «коричневым мстителем» и борцом с каршерингом.
На кадрах видно, как трое мужчин в масках сначала размазывают неизвестную субстанцию по камере домофона, потом подходят к электросамокату и чем-то мажут ручки. Утром местные жители обнаружили, что экскрементами испачканы домофоны и самокаты по всему городу.
Фекалиями вандалы также испачкали картонную девочку, установленную около пешеходного перехода для мотивации водителей снижать скорость.
По предварительной информации, автора фекального перформанса не нашли.