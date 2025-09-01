В Сергиевом Посаде неизвестные измазали самокаты экскрементами

Неизвестные в Сергиевом Посаде испортили экскрементами прокатные самокаты и макет девочки. О происшествии в Telegram-канале сообщил репортер Андрей Трофимов.

Вандалы действовали в ночное время, испачкав ручки всех доступных электросамокатов. Также пострадал картонный макет ребенка, призывающий водителей снижать скорость.

Местные жители обнаружили последствия вандализма утром.

Накануне представители сервиса проката самокатов Whoosh заявили, что смогли установить личности тех, кто вывел из строя сотни электросамокатов на Ленинском проспекте и Крымском Валу. Злоумышленники испортили более полусотни самокатов, измазав ручки и дисплеи устройств солидолом и черным маркером.