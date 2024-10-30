«Из-за паники плохо людям». В Сосновке на Камчатке загорелся многоквартирный дом
МЧС: пламя охватило квартиру и кровлю дома в Сосновке на Камчатке
На Центральной улице в селе Сосновка на Камчатке загорелся многоквартирный дом. О ЧП заявили в пресс-службе МЧС.
«Предварительно, пламя охватило кровлю. Работают боевые расчеты пожарно-спасательной части села Паратунка, пожарного поста поселка Николаевка, седьмой пожарно-спасательной части. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — уточнили в министерстве.
Очевидцы пожара в беседе с 360.ru поделились деталями случившегося.
«Я проездом был. <…> От квартиры все началось на третьем этаже и перекинулось на крышу. Жители выходили сами. Там вроде без пострадавших, все нормально», — отметил мужчина.
Еще один свидетель добавил, что пламя пока не потушили.
«Было видно, что горела крыша, а какая квартира, из-за чего она начала гореть — неизвестно. Я не знаю лично. <…> [Пожар] еще тушат», — сказал он.
Некоторым жильцам, вероятно, стало плохо из-за паники, рассказала очевидица Наталья.
«В данный момент крыша вся горит, она то угасает, то опять заново. <… > Жители, кто остался на улице, их чаем горячим поят, две скорые помощи стоят и одна реанимация меня обогнала, кого-то забрала. В пожаре, сказали, пострадавших нет. Видимо, из-за паники плохо людям. Много пожилых людей в доме», — отметила женщина.
Об отсутствии пострадавших заявил еще один свидетель ЧП Александр.
«Пожар начался на третьем этаже. Пожар перекинулся на чердак. О пострадавших нет информации», — поделился он.