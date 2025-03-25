Появилось видео момента взрыва в жилом доме в Махачкале

Момент взрыва, прогремевшего в жилом доме по улице Гапцахской в Махачкале, попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Взрыв газа произошел в многоэтажке утром 25 марта. После хлопка в одной из квартир на шестом этаже начался пожар. Пострадали два человека.

Хозяйка вспыхнувшей квартиры находится в больнице в тяжелом состоянии. Также травмы получил мужчина, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Спасатели эвакуировали из дома 150 человек. На место происшествия прибыли следователи.

Немногим позже в Махачкале прогремел второй взрыв. ЧП произошло в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. По предварительной информации, пострадали два человека.