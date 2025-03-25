Появилось видео момента взрыва в жилом доме в Махачкале
Момент взрыва, прогремевшего в жилом доме по улице Гапцахской в Махачкале, попал на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
Взрыв газа произошел в многоэтажке утром 25 марта. После хлопка в одной из квартир на шестом этаже начался пожар. Пострадали два человека.
Хозяйка вспыхнувшей квартиры находится в больнице в тяжелом состоянии. Также травмы получил мужчина, его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Спасатели эвакуировали из дома 150 человек. На место происшествия прибыли следователи.
Немногим позже в Махачкале прогремел второй взрыв. ЧП произошло в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля. По предварительной информации, пострадали два человека.
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в Евросоюз
В Рязанском районе Москвы инвестор возводит бизнес-центр
Перестрелку в ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном сняли на видео
Подмосковные строители отремонтируют школу в Новоазовске
Новый российский посол Александр Дарчиев вылетит в США 26 марта
Российские военные ударили по цехам с военной техникой ВСУ в Кривом Роге
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте