На место взрыва в многоэтажке в Махачкале прибыли следователи
В Дагестане организовали доследственную проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
«На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа следователей СУ СК России по Республике Дагестан для проведения необходимых мероприятий», — заявили в ведомстве.
Также специалисты устанавливают количество пострадавших.
Взрыв прогремел сегодня утром в жилом доме на улице Гапцахской. В квартире на шестом этаже взорвался газ. В результате ЧП начался пожар, на место оперативно выехали спасатели.
Telegram-канал Shot отметил, что в этой многоэтаэжке никто не должен был жить, потому что ее официально не вводили в эксплуатацию. Несмотря на это, люди все равно заселились.
Из дома эвакуировали 150 жильцов. По данным МЧС, огонь уже потушили. Из-за взрывной волны в пяти окрестных многоэтажках разбились стекла.
Позже стало известно о втором взрыве на проспекте Имама Шамиля. Там, по предварительным данным, пострадали четверо.