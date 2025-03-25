На место взрыва в многоэтажке в Махачкале прибыли следователи

В Дагестане организовали доследственную проверку после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.

«На место происшествия незамедлительно выехала оперативная группа следователей СУ СК России по Республике Дагестан для проведения необходимых мероприятий», — заявили в ведомстве.

Также специалисты устанавливают количество пострадавших.

Взрыв прогремел сегодня утром в жилом доме на улице Гапцахской. В квартире на шестом этаже взорвался газ. В результате ЧП начался пожар, на место оперативно выехали спасатели.

Telegram-канал Shot отметил, что в этой многоэтаэжке никто не должен был жить, потому что ее официально не вводили в эксплуатацию. Несмотря на это, люди все равно заселились.

Из дома эвакуировали 150 жильцов. По данным МЧС, огонь уже потушили. Из-за взрывной волны в пяти окрестных многоэтажках разбились стекла.

Позже стало известно о втором взрыве на проспекте Имама Шамиля. Там, по предварительным данным, пострадали четверо.