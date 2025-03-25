Из многоэтажки в Махачкале эвакуировали 150 жильцов после взрыва газа

Владелица квартиры в Махачкале, пострадавшая в результате взрыва, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

«От взрыва в Махачкале пострадали женщина (тяжелое состояние) и мужчина (состояние средней тяжести)», — сообщил источник канала.

На данный момент на месте происшествия работают бригады скорой помощи и оперативных служб города. По информации Mash Gor, ситуация находится под контролем главы Минздрава Дагестана.

Взрыв прогремел в многоэтажке на улице Гапцахской сегодня утром. После этого в одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека, в том числе хозяйка квартиры. Спасатели эвакуировали из дома 150 жильцов.

Спустя некоторое время в городе прогремел второй взрыв. Очевидцы рассказали, что он произошел в магазине сотовой связи на проспекте Имама Шамиля.

На кадрах с места происшествия можно заметить, что внутри здания горит пламя, а снаружи поднимаются клубы дыма. На месте уже стоит автомобиль скорой помощи. По предварительной информации, пострадали два человека.