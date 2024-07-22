Появилось новое видео со взрывом ТЦ в Апшеронске

Видео 360.ru: облако дыма заволокло дорогу в момент взрыва в ТЦ в Апшеронске

Мощный взрыв газа прогремел утром в торговом центре в Апшеронске, клубы дыма в этот момент окутали проезжую часть. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что перед взрывом возле здания ТЦ проехал белый грузовик. Через несколько секунд в доме взорвалась газо-воздушная смесь, и значительную часть проезжей части заволокло дымом.

ЧП произошло на улице Ворошилова. Из-за взрыва обрушились некоторые строительные конструкции, разгорелся пожар. Пострадали как минимум четыре человека, полностью сгорела аптека. СК возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг. На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.