Появилось новое видео со взрывом ТЦ в Апшеронске

Мощный взрыв газа прогремел утром в торговом центре в Апшеронске, клубы дыма в этот момент окутали проезжую часть. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что перед взрывом возле здания ТЦ проехал белый грузовик. Через несколько секунд в доме взорвалась газо-воздушная смесь, и значительную часть проезжей части заволокло дымом.
ЧП произошло на улице Ворошилова. Из-за взрыва обрушились некоторые строительные конструкции, разгорелся пожар. Пострадали как минимум четыре человека, полностью сгорела аптека. СК возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг. На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.
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