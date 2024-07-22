Момент взрыва ТЦ в Апшеронске попал на видео

Видео 360.ru: из-за взрыва в ТЦ в Апшеронске разрушилась крыша здания

Взрыв прогремел утром в торговых рядах на улице Ворошилова в Апшеронске. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно вспышку и взрыв, после которого здание получило серьезные повреждения, слетела большая часть крыши. От ТЦ повалил густой черный дым.

В результате ЧП пострадали четыре человека, рухнули несколько строительных конструкций. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. ЧП произошло из-за взрыва газо-воздушной смеси

На место пожара прибыли спасатели. Они тушат здание и разгребают завалы. Сотрудники МЧС достали из-под рухнувших конструкций женщину-фармацевта.

Местный житель рассказал 360.ru, что во время взрыва затрясся дом, расположенный в 50 метрах от места ЧП.

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