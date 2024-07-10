Появилось новое видео с места смертельного крушения самолета в Камском Устье

Появилось еще одно видео с места крушения легкомоторного самолета в Татарстане. Ролик оказался в распоряжении 360.ru.

На записи видно, что пожарные тушат полыхающие обломки воздушно судна. От самолета практически ничего не осталось, он сгорел дотла. Авиакатастрофа унесла жизни троих людей, в том числе ребенка. Всего на борту находились четыре человека. Выжил только один мужчина, его доставили в больницу.

Пожар потушили. На фото, которые опубликовала Приволжская транспортная прокуратура, видны искореженные части судна, разбросанные на выжженной траве. На месте происшествия работают прокурор и следственно-оперативная группа.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Cessna-172 рухнул у палаточного лагеря рядом с населенным пунктом Камское Устье. Ранее стало известно, что самолет проводил экскурсии.