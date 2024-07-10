Появились жуткие кадры с места крушения самолета в Татарстане

Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане 10 июля. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.

Легкомоторное судно Cessna-172 рухнуло у палаточного лагеря недалеко от населенного пункта Камское Устье. На кадрах видны обломки самолета, полыхающие в огне. После крушения от самолета практические ничего не осталось.

На борту находились четыре человека, погибли трое, в том числе ребенок. Еще один человек пострадал.