Появились жуткие кадры с места крушения самолета в Татарстане
Видео 360.ru: рухнувший в Татарстане самолет сгорел дотла
Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане 10 июля. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.
Легкомоторное судно Cessna-172 рухнуло у палаточного лагеря недалеко от населенного пункта Камское Устье. На кадрах видны обломки самолета, полыхающие в огне. После крушения от самолета практические ничего не осталось.
На борту находились четыре человека, погибли трое, в том числе ребенок. Еще один человек пострадал.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
«В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
Ранее жесткую аварийную посадку на озере Валлас в Карелии совершил частный легкомоторный самолет-амфибия. Спасателям удалось эвакуировать людей, обошлось без пострадавших.