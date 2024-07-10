Появились жуткие кадры с места крушения самолета в Татарстане

Видео 360.ru: рухнувший в Татарстане самолет сгорел дотла

Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане 10 июля. В распоряжении 360.ru оказались фото и видео с места происшествия.

Легкомоторное судно Cessna-172 рухнуло у палаточного лагеря недалеко от населенного пункта Камское Устье. На кадрах видны обломки самолета, полыхающие в огне. После крушения от самолета практические ничего не осталось.

На борту находились четыре человека, погибли трое, в том числе ребенок. Еще один человек пострадал.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, выжить удалось лишь одному мужчине, который доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее жесткую аварийную посадку на озере Валлас в Карелии совершил частный легкомоторный самолет-амфибия. Спасателям удалось эвакуировать людей, обошлось без пострадавших.

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