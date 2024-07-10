Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане

РИА «Новости»: самолет разбился в Татарстане, есть погибшие и пострадавший

Фото: РИА «Новости»

Прогулочный самолет разбился в Камско-Устьинском районе Татарстана. Как сообщили РИА «Новости» в управлении гражданской защиты района, три человека погибли, еще один — пострадал.

«Погибших трое, из них один, возможно, ребенок», — сказал собеседник агентства.

Легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17 упал у горы Лобачь. Всего на борту находились четыре человека, сообщили ТАСС в оперативных службах. Изданию также подтвердили, что среди жертв есть ребенок.

Ранее частный легкомоторный самолет-амфибия CRI с пассажирами совершил жесткую аварийную посадку на озере Валлас в Карелии. Спасателям удалось быстро эвакуировать людей, никто из них не пострадал.

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