Появилось фото сбитого над Воскресенском беспилотника

В ночь на 29 сентября сбили четыре беспилотника над Коломной и Воскресенском. В последнем из-за атаки БПЛА начался пожар в частном доме, внутри которого были бабушка и внук. В результате случившегося оба скончались.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что окажет им всю необходимую помощь. Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На видео видно, что из-за пожара здание получило сильные повреждения, обгорели стены и фасад.

Всего этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 80 украинских дронов. Беспилотники уничтожили в Московском регионе, Воронежской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Курской и Орловской областях.