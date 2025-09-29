Появилось фото сбитого над Воскресенском беспилотника

Фото: 360.ru

Очевидцы сфотографировали фрагменты сбитого беспилотника в Воскресенске. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

В ночь на 29 сентября сбили четыре беспилотника над Коломной и Воскресенском. В последнем из-за атаки БПЛА начался пожар в частном доме, внутри которого были бабушка и внук. В результате случившегося оба скончались.

Фото: 360.ru
1/5
Фото: 360.ru
2/5
Фото: 360.ru
3/5
Фото: 360.ru
4/5
Фото: 360.ru
5/5

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что окажет им всю необходимую помощь. Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На видео видно, что из-за пожара здание получило сильные повреждения, обгорели стены и фасад.

Всего этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 80 украинских дронов. Беспилотники уничтожили в Московском регионе, Воронежской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Курской и Орловской областях.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте