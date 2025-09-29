Четыре дрона уничтожили над Коломной и Воскресенском ночью 29 сентября

Системы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь четыре беспилотника над Воскресенском и Коломной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из-за БПЛА в Воскресенске загорелся частный дом, в пожаре погибли два человек: 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Мы окажем всю необходимую помощь семье», — добавил он.

Из-за упавших фрагментов дронов в Воскресенске выбило стекла, повредило фасады, а также возникли неполадки с уличным освещением. На место прибыли экстренные службы.

«Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жилье — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул глава региона.

Ранее средства ПВО нейтрализовали ночью над регионами более 80 беспилотников. Аппараты уничтожили в Московском регионе, Белгородской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Орловской и Курской областях.