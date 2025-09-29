Место смертельного пожара после атаки БПЛА в Воскресенске сняли на видео

Место пожара в Воскресенске, унесшего жизни бабушки и ее шестилетнего внука, сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

Частный дом, где погибли родственники, сильно пострадал. Огонь повредил стены и фасад.

Известно, что возгорание возникло в результате атаки беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил глубокие соболезнования семье погибших. Близким окажут всю необходимую помощь.

Системы ПВО, по данным губернатора, уничтожили четыре беспилотника над Воскресенском и Коломной. Из-за ЧП случились неполадки с уличным освещением.

На места падения обломков БПЛА оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Нуждающимся во временном размещении людям предоставили жилье и необходимую поддержку.