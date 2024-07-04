Гидроплан с людьми жестко сел на озеро в Карелии

Частный легкомоторный самолет-амфибия CRI с пассажирами совершил жесткую аварийную посадку на озере Валлас в Карелии. Об этом сообщило издание Karelia.news со ссылкой на Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«На озере Валлас в Муезерском районе неудачно приземлился. Оба пассажира живы. Находятся на острове. Для спасения вылетела группа спасателей из аэропорта Пески», — говорится в сообщении.

Спасатели уже эвакуировали людей, никто из них не пострадал, сообщил РБК.

По факту жесткой посадки гидроплана Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. В пресс-службе надзорного ведомства заявили, что сотрудники прокуратуры проверят обстоятельства произошедшего, а также исполнение законодательства о безопасности полетов. После окончания проверки при наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в США в авиакатастрофе погиб один из членов экипажа «Аполлона-8» Уильям Андерс. Он разбился, когда пытался сделать «мертвую петлю» над водой в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон.