Авиацию привлекли для тушения пожара на заводе в Люберцах
Площадь распространения огня в производственном здании в Люберцах увеличилась до 3500 квадратных метров, для тушения пламени привлекли авиацию. Об этом сообщили в МЧС России.
«Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, на месте работают 24 единицы техники и 80 сотрудников МЧС. К тушению привлекли вертолеты Ка-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ», — заявили в МЧС.
О пожаре стало известно утром в четверг. Возгорание случилось, предположительно, на производственной территории завода имени Ухтомского. Причину, по которой появилось пламя, установить пока что не удалось. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.
Upd: на место тушения пожара вылетит еще один вертолет Ка-32 МАЦ, уточнил источник 360.ru.
Днем ранее крупное возгорание произошел в торговом центре «Рио» в юго-западной части Москвы. Огонь распространился на 200 квадратных метров, затронув подсобные помещения и фасад здания.