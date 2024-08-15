Авиацию привлекли для тушения пожара на заводе в Люберцах

Площадь распространения огня в производственном здании в Люберцах увеличилась до 3500 квадратных метров, для тушения пламени привлекли авиацию. Об этом сообщили в МЧС России .

«Площадь пожара увеличилась до 3500 квадратных метров, на месте работают 24 единицы техники и 80 сотрудников МЧС. К тушению привлекли вертолеты Ка-32 МАЦ и Ми-26 АСЦ», — заявили в МЧС.

О пожаре стало известно утром в четверг. Возгорание случилось, предположительно, на производственной территории завода имени Ухтомского. Причину, по которой появилось пламя, установить пока что не удалось. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.