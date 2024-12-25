Появились новые кадры с падением пассажирского лайнера Embraer в районе Актау

Самолет Embraer 190 с пассажирами на борту разбился в районе Актау. В распоряжении 360.ru появились новые кадры с падением борта.

Лайнер летел рейсом Баку — Грозный, перед крушением экипаж подал сигнал бедствия. На место приехали 52 сотрудника МЧС Казахстана и 11 единиц спецтехники.

Предварительно, есть выжившие. ЧП могло произойти из-за столкновения с птицей и нарушения рулевого управления с посадкой в городе. По информации сайта Lada.kz, на борту находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

Ранее частный самолет рухнул на жилой квартал в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Борт разбился почти сразу после вылета из аэропорта Канела в Сан-Паулу. В результате ЧП погибли девять человек, еще 15 пострадали. Обломки борта упали на несколько зданий и повредили их. Из-за крушения самолета вспыхнул пожар.