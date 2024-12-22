Частный самолет упал на жилой квартал в Бразилии

CNN Brasil: 9 человек погибли после падения частного самолета в Бразилии

Небольшой частный самолет разбился практически сразу после вылета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. В нем находились 10 пассажиров, сообщил телеканал CNN Brasil.

Губернатор штата Эдуарду Лейти выехал на место крушения, чтобы контролировать на месте спасательную операцию.

«По-видимому, выживших нет, все силы сейчас направлены на изоляцию района и спасение пострадавших местных жителей», — сказал он.

По данным портала G1, самолет летел в Сан-Паулу. Когда судно упало на городские здания, произошел взрыв. После этого пожар охватил участок квартала.

Обломки самолета разрушили здания мебельного магазина и гостиницы. Травмы получили 15 постояльцев отеля, их доставили в госпиталь.

Ранее бизнес-джет в Аргентине протаранил жилой дом и взорвался. После тушения пожара в разрушенном Bombardier Challenger 300 обнаружили тела двух пилотов.