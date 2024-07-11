Шпиль знаменитого Руанского собора загорелся во Франции

Мэр Майер-Россиньоль: во Франции начался пожар в Руанском соборе

Шпиль знаменитого Руанского собора вспыхнул во Франции утром 11 июля. Об этом сообщил мэр города Николя Мейер-Россиньоль в соцсети Х.

«Все средства брошены на тушение», — написал он.

Мэр отметил, что причины возгорания пока неизвестны. Всех посетителей эвакуировали. На опубликованном в Сети снимке видно, как от здания валят густые клубы дыма.

Руанский собор входит в число памятников национального наследия Франции. С 1876 по 1880 год он был самым высоким зданием мира.

Несколько лет назад во Франции произошел разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери. Огонь уничтожил большую часть здания. Предварительной причиной возникновения огня назвали неполадки проводки.

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