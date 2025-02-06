Появились кадры с места в Подмосковье, где нашли выползшего на трассу младенца

Девочка-младенец выползла на автомобильную дорогу в районе подмосковной деревни Становое. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что машины ездят по трассе достаточно редко.

Ребенка обнаружили на Старо-Рязанском шоссе — один из автомобилистов заметил плачущую у дороги девочку без верхней одежды. Мужчина остановился и забрал младенца к себе в автомобиль, чтобы ребенок согрелся.

Полиция выяснила, что 11-месячную девочку без присмотра оставила ее 65-летняя бабушка. Пенсионерка вышла с ребенком погулять и потеряла его. Женщину отправили на лечение в психиатрическую больницу.

СК возбудил уголовное дело по статьям об оставлении в опасности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Сейчас девочка находится дома, ее мать рассказала 360.ru, что педиатры осмотрели ребенка.